Jugendparlament in Kaarst Querkopf-Akademie stößt auf großes Interesse

Ulrich Hort von Kaarster for Future warb für eine Zusammenarbeit. Horn sprach von „total viel spannenden Themen“ und davon, „dass das seit einem Jahr existierende Jugendparlament sich gut entwickelt“. Und er kritisierte die Jugendlichen auch: „Kippen auf Spielplätzen, das ist nicht so gut für die Kinder.“ In puncto Jugendzentren sind die Jugendlichen eher zurückhaltend. Sally Stamm vom Bebop erklärte, warum dieses Einrichtung an den Wochenenden geschlossen sei: „Um unsere Eigenanteil an den Kosten leisten zu können, sind wir auf Mieteinnahmen angewiesen.“