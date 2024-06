Quartiersspaziergang zur energetischen Sanierung Stadt Kaarst zeigt Erfolgsbeispiel im Blumenviertel

Kaarst · Bei einem Quartiersspaziergang durch das Blumenviertel am 3. Juli will die Stadt Kaarst zeigen, wie eine energetische Sanierung in einem Altbau konkret umsetzbar ist.

27.06.2024 , 04:50 Uhr

Bei einer Bürgerversammlung im Februar wurde über das Modellprojekt Blumenviertel berichtet. Foto: Stadt Kaarst

Im Januar hat die Stadt Kaarst ein Modellprojekt zur energetischen Sanierung im Blumenviertel gestartet. Nun lädt die Verwaltung unter der Leitung des Energieberaters Axel Denecke sowie des Sanierungsmanagers im Blumenviertel, Jörg Ernst, zu einem Quartiersspaziergang durch das Blumenviertel. Wie dämme ich sinnvoll? Wie kann ich erneuerbare Energien nutzen? Wie heize ich kostengünstig und komfortabel? Wie dies auch im Altbau konkret machbar ist, erfahren Interessierte am 3. Juli von 19 bis 21 Uhr bei einem Spaziergang zu einem Erfolgsbeispiel im Blumenviertel mit anschließendem Austausch. Die Teilnehmer des Spaziergangs bekommen Einblicke in ein Einfamilienhaus und können sich direkt mit dem Eigentümer darüber austauschen, wie dieser passende Fördermittel gefunden und beantragt, energetische Maßnahmen umgesetzt und Hürden überwunden hat. Organisiert wird dieser Best-Practice-Spaziergang vom Sanierungsmanagement im Energiequartier Blumenviertel im Auftrag der Stadt Kaarst. Den Treffpunkt erfahren die Teilnehmer nach erfolgreicher Anmeldung. Da die Räumlichkeiten vor Ort begrenzte Kapazitäten haben, wird um eine vorherige Anmeldung über das Online-Formular unter www.kaarst.de/blumenviertel oder telefonisch unter gebeten. Sollte die Kapazität erschöpft sein, landen die Anmeldungen auf einer Warteliste und werden bei der nächsten Besichtigung priorisiert im Vorfeld benachrichtigt. Während individuelle Beratungen primär für Bewohner des Energiequartiers Blumenviertel vorgesehen sind, sind die Themenabende und Best-Practice-Spaziergänge auch für Bürger außerhalb des Projektgebiets offen. Weitere Informationen zum Sanierungsmanagement sowie Buchungsmöglichkeiten für persönliche und kostenlose Beratungstermine mit dem Energieberater Axel Denecke finden Interessierte ebenfalls unter www.kaarst.de/blumenviertel.

(seeg)