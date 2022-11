Projekt in Kaarst Quartiersinitiative leitet jetzt die Taschengeldbörse

„Derzeit sind wir dabei, Flyer und Plakate zu verteilen, um auf den Neustart der Taschengeldbörse aufmerksam zu machen. Auch alle weiterführenden Schulen in Kaarst werden informiert“, so Cordula Bohle vom Caritasverband, die das ehrenamtliche Team der Taschengeldbörse begleitet. Darüber hinaus koordiniert sie die von der Stadt Kaarst und der Sparkassenstiftung geförderte Quartiersinitiative „Älterwerden in Büttgen“ und ist als Caritas-Wohnberaterin in Kaarst tätig.