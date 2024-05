Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst Propalästinensische Schmierereien an Wänden von Schule

„Free Palestine“, „free Rafah“ und „Why do you kill kids“ – mit diesen propalästinensischen Schmierereien sind in der Nacht zu Dienstag (28. Mai) mehrere Wände des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG) beschädigt worden. Die Stadt als Schulträger habe auf Veranlassung der Schulleitung die Polizei eingeschaltet. Diese bestätigte einen entsprechenden Einsatz um 8.08 Uhr am Dienstagmorgen. Die Angelegenheit wurde dem Staatsschutz übergeben, der Ermittlungen einleiten werde.