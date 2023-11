Fußball-Profis gehen ein und aus Promi-Friseur eröffnet Salon im neuen Wohnquartier „Am Dreeskamp“

Was macht ein Profi des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf in Kaarst? Richtig, er geht zum Friseur. Shinta Appelkamp ist Kunde bei Adwin „Sonu“ Akhtar. Der 41-Jährige hat sich unter den Profis einen Namen gemacht, unter anderem zählen Max Kruse, Matthias Ginter, Stefan Lainer oder Moussa Diaby zu seinen Kunden. Akhtar hat seit 2012 bereits einen Salon in Neuss, nun ist er auch in Kaarst zu finden. Zweimal in der Woche frisiert Akhtar im neuen Wohnquartier „Am Dreeskamp“ Kunden.