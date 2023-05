Drei Bühnen in der Innenstadt Das ist für den ersten Kaarster Kultursommer geplant

Neben Musik wird stehen Tanz, Bild und Wort auf dem Programm. Hinzu kommen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. So kommt am Sonntagnachmittag der „Gaukler Gaudius“, der im Stadtpark auftritt oder der Kinderchor der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss a, Samstagnachmittag (Bühne am Neumarkt). Das Hauptaugenmerk liegt beim Kultursommer auf den lokalen Künstlern – auch wenn der „Hauptact“ am Samstagabend nicht aus Kaarst kommt. Dann entführt Magier Klaus Lüpertz die Besucher in die Welt eines Traumwandlers. „Von Kindern über Jugendliche bis hin zu älteren Menschen ist für alle etwas dabei“, erklärt Fuhrberg. Die Besucher können auch aktiv in vielen Workshops, die die VHS anbietet, mitmachen. Dazu müssen sie sich allerdings vorher per E-Mail an workshop2023@kultursommer-kaarst.de anmelden. Beispielsweise wird es Workshops zur Tiermalerei, Digitale Bildbearbeitung oder Haiku geben. Parallel dazu finden im Kunstcafé Einblick kulturelle Veranstaltungen statt.