Kaarster Musiker und Filmemacher Profis drehen Musik-Video mit Technik aus Hollywood

Deshalb suchte Herrnkind Rat bei seinem Freund Norbert Vander, einem Kaarster Filmemacher und Regisseur, der bereits viele internationale Werbefilme gedreht und sich so einen Namen in der Szene gemacht hat. Vander zögerte nicht lang, holte Patrick Schappert mit ins Boot und startete das Filmprojekt in der Scheune des Tuppenhofs in Vorst. Am Mittwoch wurde das kurze Musikvideo erstmals öffentlich gezeigt. „Ich hatte gerade ein Programm gekauft, das mit Technologien arbeitet, die zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht in Deutschland eingesetzt wurden“, erklärt Vander. Das Problem war, dass der Raum, also der Tuppenhof, nicht zu sehen sein durfte, da für das Video eine gewisse Distanz zwischen den Objekten nötig war, damit der Computer die Protagonisten auch richtig freistellen konnte. „Ansonsten funktioniert die künstliche Intelligenz nicht“, so Vander. Herrnkind habe lange nach einer richtigen Halle gesucht, aber nichts gefunden, was annähernd bezahlbar war – bis Vander ihn auf den Tuppenhof brachte. Dort ist Herrnkind mit seiner Frau Eva mittlerweile sogar Mitglied im Verein und übernimmt auch am Wochenende Dienste.