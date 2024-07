Vortrag in Kaarst Probus-Club widmet sich weltweiter Wasserknappheit

In Kuba war er auf die problematische Trinkwasserversorgung aufmerksam gemacht worden. Auch in Afrika ist Trinkwasser ein kostbares Gut. Während in Kaarst und Umgebung der nächste Wasserhahn nur einige Meter entfernt ist, müssen in den Ländern des globalen Südens lange Wege zurückgelegt werden, um Wasser in einem Tümpel abzuschöpfen. Das ist sogenanntes Oberflächenwasser, welches zumeist verunreinigt ist und dessen Genuss zu Krankheiten führen kann. Drei Kilometer müssten im Schnitt zurückgelegt werden, um auf dieses trübe Nass zu stoßen: „Das ist so weit wie vom Kaarster See bis nach Schiefbahn“, machte Meller deutlich.