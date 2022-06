Schützenfest in Kaarst steigt am Wochenende : Premiere in Büttgen – Vater und Sohn regieren als Könige

Schützenfest in Kaarst steigt am Wochenende

Büttgen Erstmals in der Geschichte der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Büttgen bilden Vater und Sohn das Königsgespann. Schützenkönig Helmut Reicharz und seine Frau Rosi können den Beginn des Schützenfestes kaum mehr abwarten.

Am Samstag um 12 Uhr ist es soweit: Dann wird das Schützenfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Büttgen durch Festgeläut und Fahnenhissen angekündigt. Auf Böllerschüsse wird verzichtet wegen der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine . Ab 16 Uhr folgt ein Programmpunkt auf den anderen: Nach dem Konzert am Haus Aldegundis ziehen um 17 Uhr die Tambourcorps und Musikkapellen mit der Regimentsführung , dem Schützenkönig und dem Festkomitee zur Hermannistraße. Von dort geht es zum Luisenplatz, wo um 17.30 Uhr der Festgottesdienst abgehalten wird. Um 18.45 Uhr erfolgt dann der Vorbeimarsch des Regiments an der Driescher Straße und der Große Zapfenstreich vor dem Rathaus. Ab 20 Uhr wird im Zelt gefeiert.

Schützenkönig Helmut II. Reicharz ist überglücklich, dass nach einer Wartezeit von über 1000 Tagen jetzt endlich gefeiert werden darf. „Es war immer ein großer Traum von mir, Schützenkönig in Büttgen zu werden“, erklärt der König, der am Tag seiner Krönung 56 Jahre alt wird. Seine gute Laune ist einfach ansteckend. An seiner Seite: Ehefrau und Königin Rosi sowie die Ministerpaare Marco und Sabine Schmermbeck sowie Angelo Randazzo – er ist der Bruder der Königin – mit Elke Nover. Eine Besonderheit, die es so in Büttgen noch nie gegeben hat: Der Sohn des Königs, Mike Reicharz, ist der aktuelle Jungschützenkönig. Beide Majestäten haben eine gemeinsame Residenz im Pfarrzentrum.