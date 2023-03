“Zähl die Sterne“ Prächtiges Kindermusical in St. Martinus

Die Erzählung gibt Einblicke in die Lebensgeschichten von Abraham, Isaak und Jakob. Sie sind nicht nur miteinander verwandt, sondern empfangen in unterschiedlichen Lebenssituationen die Heilszusage Gottes. Auch wenn die Wanderung in das verheißene Land in einer Sackgasse endet, glaubt Abraham dennoch an den Herrn. Dieser Glauben ist das Leitmotiv der Interpretation von Anne de Vries‘ Bibel. „Diesen Glauben möcht‘ ich haben“, singen die Kinder unter großem Jubel. „Blicke auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst“, fordert Gott Abraham auf. Unzählbar scheinen auch die vielen Sterne, die vier Wände als Kulissen zieren. Der Chor aus Kindergartenkindern, Kinderchor und den „MarTeenies“ ist die eigentliche Sensation. Sie singen alles auswendig: Leise Töne der Segenslieder wechseln sich ab mit eher kraftvollen Songs von „Sodom und Gomorra“. Gesten unterstreichen die Inhalte. Die Schulmusikerin Anja Erdtmann hat die Kinder vollkommen im Griff, weil die Kantorin Annika Monz das Singspiel am Keyboard begleitet. Sie hat die Gesamtleitung und das Singspiel einstudiert. Sie unterstützen mit herrlicher Querflöte Bianca Wilden und souverän am Schlagzeug Daniel Sieberath.