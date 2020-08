Kaarster Einrichtung vorübergehend geschlossen : Corona-Fall in der Kita „Am Hoverkamp“

Corona-Fall in der Kita „Am Hoverkamp“

Die Kita „Am Hoverkamp“ in Kaarst ist in den kommenden beiden Wochen geschlossen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Jetzt hat es auch die Stadt Kaarst erwischt: Ein Kind aus der Kindertagesstätte „Am Hoverkamp“ ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Einrichtung wird vorübergehend geschlossen.

Neben dem positiv getesteten Kind sind alle anderen Kinder der Gruppe sowie sieben Erzieherinnen vom örtlichen Ordnungsamt auf Anweisung des Kreis-Gesundheitsamtes in Quarantäne geschickt worden. Das bestätigte Kreissprecher Benjamin Josephs auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Erzieherinnen waren in unterschiedlichen Gruppen unterwegs. Wegen des massiven Personal-Ausfalls wird die Kita für die kommenden beiden Wochen geschlossen. Den Kindern sowie den Erzieherinnen wurde eine Testung angeboten. Letztmals Kontakt zwischen den Corona-Verdachtsfällen gab es laut Josephs am vergangenen Freitag (21. August). Demnach wird die Kita „Am Hoverkamp“ erst wieder am 2. September öffnen.