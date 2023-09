Chargiertenversammlung in Holzbüttgen Vorstand erhält positive Rückmeldungen zur Frauen-Frage

Brudermeister Sebastian Corsten hätte aufgrund der Tagesordnung mit einer größeren Beteiligung an der Chargiertenversammlung der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Holzbüttgen am vergangenen Freitag gerechnet. Aber immerhin kamen rund 45 Schützen aus knapp 20 Zügen in die Gaststätte Bischofshof. „Der Großteil der Züge war zumindest mit einem Vertreter anwesend“, berichtet Corsten auf Anfrage unserer Redaktion.