Einsatz in Kaarst : Positive Bilanz nach Sprengung

Kaarst Gute Nachrichten nach einem aufregenden Tag: Bei der kontrollierten Sprengung einer 250-Kilogramm-Bombe am Mittwochabend sind nach aktuellem Stand keine Leitungen beschädigt worden.

„Die Sprengfläche wurde im Vorhinein durch den Kampfmittelräumdienst auf Leitungen, Kabel oder ähnliches überprüft“, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Im Vorfeld der Sprengung herrschte etwas Unsicherheit wegen bereits erfolgter Tiefbauarbeiten in dem betroffenen Gewerbegebiet Kaarster Kreuz. Insgesamt wurden laut Stadt elf Bürger in den Zentren betreut, davon ein Bettlägeriger. Ein Corona-Infizierter sei nicht darunter gewesen. Viele Anwohner hätten es vorgezogen, die Zeit der Sperrung während des schönen Wetters im Freien abzuwarten.

Aber wie laufen solche Sondierungsarbeiten, bei denen der Blindgänger gerunden wurde, überhaupt ab? Mithilfe von Lufbildauswertungen der Bezirksregierung können Flächen für Bombenblindgänger im Stadtgebiet ausgemacht werden. Diese werden nach vorbereitenden Maßnahmen (Vermessung und Markierung der Verdachtsfläche) auf Antrag sondiert. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung vergibt dabei die Arbeiten an Fachfirmen (wie auch in Holzbüttgen).

Bei der Sondierung werden sechs Meter lange Bohrungen in alle Richtungen vom Mittelpunkt des Verdachtspunkt bis in sieben oder acht Metern Tiefe vorgenommen. Mit einer Metallsonde wird dann in diesen Bohrlöchern nach Blindgängern gesucht. Sollte es zu Auffälligkeiten kommen, werden gegebenenfalls bestimmte Bohrpunkte aufgegraben. In manchen Fällen kommt es dann zu den Bombenfunden wie in Holzbüttgen.