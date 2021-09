Kultur in Kaarst : Pop-Up-Kino auf dem Tuppenhof

Vorst Eigentlich sollte während der Jahresausstellung auf dem Tuppenhof auch ein Pop-Up-Kino durchgeführt werden. Nun fällt die Jahresausstellung corona-bedingt aus – aber das Pop-Up-Kino wird trotzdem auf dem Tuppenhof durchgeführt.

Eigentlich sollte während der Jahresausstellung auf dem Tuppenhof auch ein Pop-Up-Kino durchgeführt werden. Nun fällt die Jahresausstellung corona-bedingt aus – aber das Pop-Up-Kino wird trotzdem auf dem Tuppenhof durchgeführt. Im Rahmen des Projekts „Stücksken Kino – ein Kulturformat am Niederrhein“ richtet der Tuppenhof in Kooperation mit dem Scala-Kulturspielhaus am 30. September (Donnerstag) ab 19.30 Uhr einen Kinoabend aus.

Gefördert wird das Projekt durch den Kulturraum Niederrhein. Es basiert auf der Idee des Pop-Up-Museums und soll den Kinosaal an ungewohntem Platz aufs Neue entstehen lassen. In Verbindung mit dem diesjährigen Themenjahr „Provinz“, in dem sich die Museen mit den Römern am Niederrhein, Herrschaftsverhältnissen, Grenzen, Schmuggel und Hinterlandmythen auseinandersetzen, werden an den jeweiligen Programmorten sieben bis zehn Kurzfilme mit einer Länge von fünf bis 30 Minuten gezeigt. Die Geheimhaltung der genauen Titel der Kurzfilme spielt bei diesem Konzept eine besondere Rolle. Nur die vier Überbegriffe Kohorte, Herrscher, Grenzen und Hinterlandmythen werden bekanntgegeben. Die Zuschauer lassen sich also auf ein Abenteuer ein. Der Tuppenhof hat einen Deal mit dem Kulturspielhaus abgeschlossen: Denn auch im nächsten Jahr wird es mit einem Pop-Up-Kino zu Gast in Vorst sein, wie Tuppenhof-Sprecher Klaus Stevens unserer Redaktion bestätigte. „Dann aber mit anderen Filmen“, sagt er.