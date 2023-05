Kaarster Kantor schreibt Musik und Text Pop-Oratorium „Ich glaube nicht“ wird uraufgeführt

„Das ist schon viel Holz“, sagt der katholische Kantor Dieter Böttcher, als er die Partitur seines Pop-Oratoriums „Ich glaube nicht“ auf den Tisch legt. Den Text und die Musik hat Böttcher selbst geschrieben, am kommenden Samstag (3. Juni) um 19 Uhr findet in der Kirche Sieben Schmerzen Mariens die Uraufführung statt. „Das letzte große Projekt war 2019, da haben wir zusammen ‚The Mass of Peace – The armed man‘ von Sir Karl Jenkins gemacht“, erklärt Böttcher. Mit „wir“ meint er sich und seinen evangelischen Kollegen Wolfgang Weber: die beiden werden gleichzeitig dirigieren – Böttcher den Kinderchor „BudiCantamus“, Weber die beiden Kirchenchöre „Chorus of Joy“ und St. Aldegundis Büttgen. Die Idee, erneut ein großes Werk zu komponieren, hatte Böttcher nach der Aufführung des Oratoriums „Luther“ im Jahr 2017. Durch das Schreiben des jährlichen Liedes zur katholischen Erstkommunion verfügt, wollte er „etwas Großes“ schaffen. Herausgekommen ist das Pop-Oratorium „Ich glaube nicht“, das sich in zwei Teile gliedert: der erste Teil handelt von der Begegnung des Auferstandenen mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, der zweite berichtet von einer Begegnung der Jünger mit Jesus, bei der Thomas nicht dabei ist. Der fehlende Jünger erklärt, dass er nicht an die Auferstehung glaubt, solange er Jesus nicht selbst begegnen würde.