Polizei sucht Zeugen SUV an Düsselstraße in Kaarst geklaut

Kaarst · An der Düsselstraße in Kaarst ist in der Nacht auf Donnerstag ein SUV gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

19.01.2024 , 15:26 Uhr

Die Polizei ermittelt nach dem Dienstahl eines Autos in Kaarst. Foto: dpa/Fabian Strauch

In der Zeit zwischen Mittwoch (17. Januar), 23 Uhr, und Donnerstag, 7.45 Uhr, ist auf der Düsselstraße in Kaarst ein Pkw gestohlen worden. Es handelt sich um einen SUV des Herstellers JEEP, Modell Grand Cherokee SRT in der Farbe grau mit dem amtlichen Kennzeichen VIE-CA 468. Die Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat 14 geführt. Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs oder die Täter geben? Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(seeg)