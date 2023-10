Trickbetrüger in Kaarst Falscher Wasserwerker bestiehlt Senior

Einem Trickbetrüger zum Opfer gefallen ist am Mittwoch ein 86-jähriger Kaarster. Laut Polizei klingelte es gegen 13.30 Uhr an seiner Haustür und eine unbekannte Person, die sich als Wasserwerker ausgab, stand davor. Nach ersten Erkenntnissen gingen sie gemeinsam in das Badezimmer. Der Trickbetrüger verließ das Badezimmer, durchwühlte das Schlafzimmer und entwendete Geld. Dieser könne wie folgt beschrieben werden: circa 1,75 Meter groß und kräftig gebaut. Das Aussehen wurde als südländisch und gepflegt beschrieben. Zudem soll er einen „Blaumann“ und eine blaue Mütze getragen haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 zu kontaktieren.