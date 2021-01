Unbekannter begeht Verkehrsdelikte in Kaarst : Polizei stellt nach Großeinsatz Fahrzeug sicher

Die Polizei hat den Halter des Fluchtfahrzeuges ermittelt, dieser streitet jedoch sämtliche Vorwürfe ab (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Kaarst Nach dem Großeinsatz der Polizei am Sonntag, an dem sogar ein Hubschrauber beteiligt war, haben die Beamten an der Düsselstraße in Kaarst einen grünen VW Golf sichergestellt und den Duisburger Halter ermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dieser streitet bislang ab, am Sonntag mehrere Verkehrsverstöße beziehungsweise Straftaten begangen zu haben. Der VW Golf wurde zu Beweiszwecken sichergestellt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Am Sonntag suchte die Polizei einen unbekannten Mann, der mehrere Verkehrsdelikte begangen hatte. Erstmals fiel der Fahrer durch seine rücksichtlose und riskante Fahrweise gegen 13.30 Uhr auf. Im Bereich Korschenbroich-Raderbroich gefährdete er einen Fußgänger, als er eine Rote Ampel an der Landstraße 382 überfuhr.

Kurz darauf erreichten die Polizei weitere Hinweise auf die verkehrsgefährdende Fahrweise des Mannes. Streifenwagen fahndeten nach dem beschriebenen Golf, ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche. Mehrere Autos im Kaarster Stadtgebiet wurden kontrolliert. Der verlassene Pkw konnte wurde letztlich an der Düsselstraße geparkt und verlassen aufgefunden.

Der Fahrer, nach Zeugenaussagen ein Mann um die 40 Jahre alt mit dunklen kurzen Haaren, einem Drei-Tage-Bart und südländischem Erscheinungsbild, hatte seine Flucht offenbar zu Fuß fortgesetzt und wurde im Rahmen der Fahndung nicht gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

(NGZ)