Geschwindigkeitskontrollen an der Bussardstraße in Kaarst Mit 48 Stundenkilometern in Tempo-30-Zone unterwegs

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss kündigte derweil an, die Kontrollen im Straßenverkehr unangekündigt fortsetzen, um für noch mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Möglicherweise wird es auch in Kaarst in den kommenden Wochen an den neuralgischen Punkten vor Schulen und Kindergärten weitere Kontrollen geben.