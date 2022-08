26 Jahre alter Kaarster : Polizei schnappt alkoholisierten Motorraddieb

Die Polizei hat den 26 Jahre alten Kaarster festgenommen (Symbolfoto). Foto: Shutterstock/OFC Pictures

Kaarst Ein 26 Jahre alter Kaarster hat am Freitagabend ein Motorrad geklaut. Nachdem er noch am gleichen Abend einen Unfall in Korschenbroich hatte, wurde er am Samstag von der Polizei verhaftet.

An einer Zufahrtsstraße zu Neuss ist am Freitagabend in der Zeit von 20 und 21 Uhr ein blaues Geländemotorrad vom Typ Yamaha Enduro geklaut worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Wenig später gegen 23.30 Uhr wurde der Polizei ein Unfall an der Kreuzung L361/L382 in Korschenbroich gemeldet – an dem das geklaute Motorrad beteiligt war. Nach Angaben eines Verkehrsteilnehmers war der Fahrer des gesuchten Zweirads ohne Beteiligung Dritter gestürzt, hatte sich wieder aufgerappelt und war nach einem kurzen Gespräch in Richtung Schiefbahn davongefahren. Da Kraftstoff aus dem Motorrad ausgelaufen war, musste die Unfallstelle von Kräften der Feuerwehr gereinigt werden. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben vorerst ohne Erfolg.

Das unfallbeschädigte Motorrad wurde dann am Samstag (13. August) gegen 7 Uhr an der Roseggerstraße im Kaarster Norden von einer Streifenwagenbesatzung aufgefunden und sichergestellt.