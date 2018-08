Kaarst: Polizei nimmt gesuchten Einbrecher aus Viersen fest

Viersener wollte flüchten : Polizei nimmt gesuchten Einbrecher in Kaarst fest

Kaarst Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstag in Kaarst einen gesuchten Viersener festgenommen, der in Königswinter im Februar in ein Einfamilienhaus eingebrochen war. Der 32-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht.

Die Einbrecher hatten eine Haustür aufgehebelt und die Räume durchsucht. Sie hatten Schmuck, eine Münzsammlung und einen Laptop im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Am Tatort fanden die Ermittler aus Bonn DNA-Spuren, die dem einschlägig polizeibekannten Viersener zuzuordnen waren. Auch wegen seiner kriminellen Vergangenheit erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Drogenkonsumenten.

Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben am Dienstagvormittag, dass sich der Gesuchte in Kaarst aufhalten sollte. Da der Mann auch bereits mit Waffendelikten in Erscheinung getreten war, erfolgte die Festnahme durch Spezialkräfte der Polizei. Zunächst versuchte der Viersener zu flüchten, doch die Ermittler vereitelten das Vorhaben.



Bei den sich anschließenden Wohnungsdurchsuchungen stellten die Viersener Ermittler auch diverse Schmuckstücke sicher, deren Herkunft im Zuge der weiteren Ermittlungen zu klären sein wird. Aus dem Einbruch in Bonn zumindest stammt der sichergestellte Schmuck nicht. Ob der 32-jährige für weitere Straftaten auch im Viersener Bereich als Tatverdächtiger in Frage kommt, wird ebenfalls geprüft.

Die sichergestellten Konsummengen Marihuana und Amphetamine bescheren dem Mann nun eine zusätzliche Anzeigen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Richter schickte den Viersener am Dienstagnachmittag in Untersuchungshaft.

(seeg)