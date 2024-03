Polizei veröffentlicht Statistik Zwei neue Unfallschwerpunkte in Kaarst

In Kaarst gibt es vier Stellen, darunter sind zwei neue Unfallschwerpunkte. Zum einen die Kreuzung L381/L32 in Büttgen, die einerseits Richtung Büttgen und auf der anderen Seite Richtung Glehn führt. Auch auf die Kreuzung auf der Kaarster Straße (L154)/Nordkalanallee wurde ein neuer Unfallschwerpunkt beobachtet. Die Kreuzung in Holzbüttgen ist vor allem in den Stoßzeiten stark befahren.