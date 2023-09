Flucht beginnt in Büttgen Polizei lässt Flüchtigen wieder laufen

Eine Motorradstreife hatte am Mittwochnachmittag (20. September) gegen 14.30 Uhr an der Anschlussstelle Büttgen den Fahrer eines silbernen Alfa Romeo zum Anhalten aufgefordert, nachdem ihm das Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen zuvor in einem Wohngebiet aufgefallen war. Der Mann ignorierte die Aufforderung und flüchtete über die Autobahn 57 in Richtung Krefeld.