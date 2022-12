Einbrecher in Kaarst gesucht Opfer begegnet Einbrecher im Treppenhaus

Nach ersten Erkenntnissen war der Täter am Dienstagvormittag, 27. Dezember, durch die unverschlossene Haustür an der Benediktusstraße ins Treppenhaus gelangt und hatte in der obersten Etage eine unversperrte Wohnungstür gewaltfrei geöffnet. Der aus dem Keller zurückkehrenden Wohnungsinhaberin war gegen 11.45 Uhr ein Fremder im Treppenhaus entgegengekommen, kurz bevor sie den Einbruch bemerkte.