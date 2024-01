Gewalttat im familiären Umfeld Polizei findet zwei Leichen in Mehrfamilienhaus in Kaarst

In Kaarst hat es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Tötungsdelikt gegeben. Die Polizei erhielt nach eigenen Angaben am Donnerstag (4. Januar) um 10.45 Uhr Kenntnis von einer Gewalttat im familiären Umfeld. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kaarst fanden Einsatzkräfte der Polizei zwei leblose Personen auf, nachdem eine Familienangehörige ihre dort wohnende Tochter als vermisst gemeldet hatte.