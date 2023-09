Ermittlungen in Kaarst Polizei fasst jungen Fahrraddieb

Auf der Flachsbleichen Straße kam es dann am Nachmittag gegen 14.45 Uhr zu einem vereinbarten Treffen zwischen ihm und den Anbietern seines gestohlenen Rads. Es erschienen ein 17-jähriger Kaarster in Begleitung einer weiteren männlichen Person ähnlichen Alters mit dem E-Bike am vereinbarten Ort. Als die Tatverdächtigen die ebenfalls anwesenden Polizeibeamten registrierten, ergriffen sie fußläufig die Flucht. Der Fluchtversuch des 17-Jährigen scheiterte. Er wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zu einer Polizeiwache gebracht. Das gestohlene E-Bike konnte an den Eigentümer übergeben werden. Dennoch dauern die Ermittlungen, insbesondere zum flüchtigen zweiten Tatverdächtigen, weiter an.