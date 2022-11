Einbruchsserie : Einbruchsserie am Wochenende schockt Holzbüttgen

Einbruchsserie am Wochenende schockt Holzbüttgen

Am Wochenende hat es mehrere Einbrüche in Kaarst gegeben.(Symbolfoto) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Holzbüttgen In Holzbüttgen hat es am vergangenen Wochenende mindestens zehn Einbrüche gegeben. Nachdem sich mehrere Bürger bei unserer Redaktion meldeten, bestätigte die Polizei zahlreiche Vorfälle.

Laut Polizei waren am Samstag (12.) und Sonntag (13.) im Bereich der Edelweißstraße und der Marienstraße Einbrecher unterwegs. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei es teilweise bei Einbruchsversuchen geblieben, teilweise hätten die Täter aber Beute gemacht. Wie ein Anwohner gegenüber unserer Redaktion am Dienstag erklärte, sei an der Marienstraße eine Haustür aufgebrochen worden.