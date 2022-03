Idee für Kaarst : Politik will Runden Tisch, um Ukraine-Hilfe zu koordinieren

Kaarst Hunderte Menschen setzten am Donnerstagabend auf dem Neumarkt ein friedliches Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Doch für die Kaarster Politik ist es damit offenbar nicht getan.

Sie kündigt nun die nächsten Schritte an. Die Stadt hat zwar bereits erste Maßnahmen ergriffen, um den auch in Kaarst zu erwartenden Flüchtlingen schnell zu helfen, diese Initiativen wollen die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD, FDP, Kaarst aktiv/UWG und FWG aber nun „auf eine breite demokratische Basis“ stellen, um die Verwaltung in ihrer Arbeit zu unterstützen. So wird überparteilich ein Antrag in die nächste Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am 22. März eingebracht, um die Unterbringungs- und Hilfsmöglichkeiten in Kaarst zu klären und einen runden Tisch zur Koordinierung aller Maßnahmen einzuführen.