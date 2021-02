Antrag auf Schnellmeldung abgelehnt : Politik verzichtet auf Statistik zu Arbeitslosenzahlen in Kaarst

Kaarst Die Frakion FWG Kaarst-Die Linke forderte von der Verwaltung eine Schnellmeldung über die Arbeitslosenzahlen in Kaarst und die Bürger, die seit Beginn der Pandemie in Kurzarbeit geschickt wurden.

Eigentlich war es nur ein harmloser Antrag, den die Frakion FWG Kaarst-Die Linke im Finanzausschuss in der vergangenen Woche gestellt hat. Die beiden Parteien forderten von der Verwaltung eine Schnellmeldung über die Arbeitslosenzahlen in Kaarst und die Bürger, die seit Beginn der Pandemie in Kurzarbeit geschickt wurden. Diese Schnellmeldung sollte nach Vorstellungen der Antragssteller monatlich aktualisiert werden. Dadurch hätte sich die Fraktion FWG-Die Linke erhofft, geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Im Antrag wurde begründet, dass die Schnellmeldung eine „geeignete Informationsquelle“ sei, „um so auch die Entwicklung in der Stadt Kaarst sichtbar zu machen“. In der Sitzung führte Sandra Pauen, Fraktionsvorsitzende der FWG-Die Linke, aus: „Wir möchten, dass die Zahlen fortlaufend erhoben werden, weil diese für uns eine Grundlage darstellen, weitere Entscheidungen treffen zu können und zu müssen“, sagte Pauen. Die Verwaltung hatte auch schon einen Vorschlag, sie wollte die individuellen Daten für Kaarst über den Statistikservice West der Bundesagentur für Arbeit, die Agentur für Arbeit Mönchengladbach und die Bundesagentur für Arbeit einholen und den Fraktionen zur Verfügung stellen. Darüber war Sandra Pauen auch erfreut.