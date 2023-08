Felix Hemmer stellt sich vor Politik stellt sich hinter neuen Wirtschaftsförderer

Es dauerte nicht lange, bis Felix Hemmer erstmals wohlwollendes Klopfen auf die Tische seitens der Politik erhielt. In seiner ersten politischen Sitzung im Wirtschafts- und Finanzausschuss kündigte der neue Wirtschaftsförderer an, ab sofort auf „fancy“ Begriffe für die Gewerbegebiete zu verzichten. Heißt also: Die Wirtschaftsförderung spricht nicht mehr von „Digital Square“ und „Business Square“, sondern kehrt zu den Begriffen „Kaarst-Ost“ und „Kaarster Kreuz“ zurück. „Eine Kaarster Agentur hat uns darin bestärkt, von diesen Begriffen herunterzukommen und zu einer ehrlichen Kommunikation der Gewerbegebiete Kaarst-Ost und Kaarster Kreuz geraten“, so Hemmer. Hemmers Vorgänger hatte die Kostenpflichtiger Inhalt Umbenennung der Gewerbegebiete ohne Wissen der Politik im Februar 2021 veranlasst, nun also die Rolle rückwärts. Die Agentur überarbeite derzeit auch die Broschüren und die Website zu den Gewerbegebieten. Diese sollen pünktlich zur Messe „Expo Real“ fertig sein – denn für Hemmer ist die Teilnahme an der Messe wichtig – anders als für Bürgermeisterin Ursula Baum, die auf die Reise nach München im vergangenen Jahr verzichtet hatte. Zudem kündigte Hemmer an, vermehrt Messen und Branchen-Veranstaltungen im Rhein-Kreis Neuss zu besuchen.