Gebäude am Asternweg wird abgerissen Politik sagt Kaarster Jugendeinrichtung „Insel“ Unterstützung zu

Das Gebäude am Asternweg, in dem die Jugendfreizeiteinrichtung „Die Insel“ untergebracht ist, wird abgerissen. Die Räumlichkeiten im geplanten Neubau sollen kleiner ausfallen als die bisherigen – zurzeit stehen den Jugendlichen rund 270 Quadratmeter zur Verfügung. Bedrohlich eng dürfte es aber in während der Übergangszeit zugehen. Dann soll nach jetzigem Stand ein 80 Quadratmeter großer Container zur Verfügung gestellt werden: Viel zu wenig für „Die Insel“ mit ihren wertvollen Angeboten. Im Jugendhilfeausschuss war man sich einig, dass man die Einrichtung unterstützen müsse, zum Beispiel mit der vorübergehenden Anmietung einer Wohnung.