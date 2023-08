Entscheidung im Planungsausschuss Politik lehnt Pläne für eine neue Kita am Kullerhof ab

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung war eindeutig: Aufgrund der aktuellen Bedarfsprognose an Kita-Plätzen sollte der Bau- und Planungsausschuss am Dienstag eigentlich beschließen, dass am Kullerhof/Kreuzweg in Vorst eine neue Kita gebaut wird. Die Verwaltung hat dazu mehrere Standorte geprüft mit dem Ergebnis, dass am Kullerhof am schnellsten eine Kita entstehen könne. Der Plan der Verwaltung sah vor, dass die neue Einrichtung zum Kita-Jahr 2024/25 bezugsfertig sein sollte.