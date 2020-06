Kaarster Grüne scheitern im Sozialausschuss : Politik lehnt Antrag zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge ab

Kaarst Die Grünen haben im Sozialausschuss beantragt, die Stadt solle 40 Flüchtlinge aus griechischen Auffanglagern aufnehmen. Die FDP wollte eine Familie aus dem Flüchtlingslager Moria nach Kaarst holen. Für beiden Anträge gab es keine Mehrheit.

Einig war man sich in einem Punkt: Die Bundesregierung wird aufgefordert, verstärkt von ihrer Ermessensklausel Gebrauch zu machen und das Land wird gebeten, seine Bereitschaft zu erklären, Menschen aus Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen, auch wenn diese nicht auf die Quote angerechnet werden.