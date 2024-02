Gesamtschule Büttgen Politik gibt sich vorerst mit „Bolzplatz light“ zufrieden

In seiner Dezembersitzung hat der Stadtrat den Bau eines neuen Bolzplatzes an der Gesamtschule in Büttgen beschlossen. Im Sportausschuss am Mittwoch erklärte Michael Wilms, Bereichsleiter Schule und Sport, dass sich die Umsetzung eines größeren Bolzplatzes aufgrund des noch nicht beschlossenen Haushaltes verzögert und nicht mehr in diesem Jahr umgesetzt werden kann. Denn wie viel Geld für die Maßnahme in den Haushalt eingestellt wird, stehe laut Wilms noch nicht abschließend fest. „Wenn es aber erst einmal nur eine Grünfläche mit einem Zaun werden soll, könnte das noch in 2024 realisiert werden“, erklärte er.