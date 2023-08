Elektrifizierung erst 2026 Regiobahn sorgt für Frust in der Politik

Die Elektrifizierung lässt allerdings auf sich warten. Die Fahrgäste der Regiobahn werden sich bis 2026 gedulden müssen. Die vorhandenen Integral-Fahrzeuge seien so unzuverlässig, dass es trotz mehrerer Reservefahrzeuge immer wieder zu gehäuft auftretenden Störungen kommt. Die Werkstattkapazitäten reichen in solchen Situationen nicht aus. Lieferverzögerungen bei Ersatzteilen und hohe Krankenstände kämen verschärfend hinzu. Als Konsequenz wurde zwischen Mettmann und Wuppertal ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft entschuldigt sich bei den Fahrgästen für Verspätungen und Ausfälle, kann solche Beeinträchtigungen aber für die Zukunft nicht ausschließen. Die Prognose für die nächsten drei Jahre sieht so aus: „Bis 2026 wird es wegen der erforderlichen Bauarbeiten an der Infrastruktur und der Elektrifizierung der Regiobahn zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr kommen, über die wir im Vorfeld umfassend informieren werden. Nach Abschluss der Elektrifizierung und dem dann vorgesehenen Einsatz moderner Elektrotriebzüge können wir wieder die Qualität anbieten, die unsere Kunden zurecht von der Regiobahn erwarten“, lauten die Schlusssätze des Schreibens vom 26. Juli von der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft an die Stadt.