Supermarkt in Kaarst : Rewe-Schließung - Politik fordert schnelle Lösung

Kaarst Die angekündigte Schließung des Rewe-Marktes in den Rathaus-Arkaden stößt nicht nur bei den Bürgern, sondern auch bei der Politik auf Unverständnis.

Nachdem bereits im Hauptausschuss die Frage nach einer Nachfolge-Regelung gestellt worden war, haben die Kaarster Grünen nun einen Dringlichkeitsantrag an den Stadtrat am kommenden Donnerstag (12. Dezember) gestellt. Darin fordert die Fraktion, dass die Verwaltung „mit Rewe und anderen möglichen Betreibern eines Supermarktes in der Stadtmitte sowie mit dem Eigentümer und Vermieter des jetzigen Supermarktes in den Arkaden Gespräche mit dem Ziel führen soll, möglichst nahtlos einen neuen Betreiber für einen Supermarkt in der Stadtmitte zu finden“, wie es in dem Antrag heißt. Doch die Verwaltung hat bereits bestätigt, in Gesprächen über einen Nachfolger zu sein. „Wir setzen auf eine Einzelhandels-Lösung“, hatte Wirtschaftsförderer Christoph Schnier kurz nach dem Bekanntwerden der Schließung erklärt.