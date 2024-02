Bauvorhaben der evangelischen Kirche in Büttgen Politik fordert abgespeckten Plan für Johannesquartier

Die evangelische Kirchengemeinde plant, das Areal rund um die Johanneskirche in Büttgen zu entwickeln. Nachdem viele Anwohner auf einer Bürgerversammlung in der Pampusschule ihren Unmut über die Größe des Vorhabens geäußert hatte, zog im Bau- und Planungsausschuss der Stadt Kaarst am Mittwoch nun auch die Politik nach und verlangt von der evangelischen Kirchengemeinde eine abgespeckte Version des Plans.