Umweltausschuss in Kaarst Für Schottergärten wird es eng

Kaarst · Das Thema Schottergärten wird immer mal wieder in der Kaarster Politik diskutiert. So auch im Umweltausschuss am Mittwoch. Und die Meinungen über das von der Landesregierung beschlossene ordnungsrechtliches Grundstücksbegrünungsgebot gingen die Meinungen auseinander.

22.03.2024 , 04:50 Uhr

Schottergärten wie dieser sind der Kaarster Politik schon lange ein Dorn im Auge. Im Mobilitäts-, Klimaschutz-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss wurde nun über die Änderung der Landesbauordnung rege diskutiert. Foto: dpa/Annette Riedl

Von Rudolf Barnholt