“Grüner Salon“ im Kunstcafé Einblick in Kaarst Ist die Friedensdividende aufgebraucht?

Die Grünen-Ikone Petra Kelly wäre heute 75 Jahre alt. Sie steht für die Anfänge der Grünen in den 1980er Jahren, war in der Friedens- und Anti-Atom-Bewegung engagiert. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Gert Bastian, ein Ex-Bundeswehr-General, unterstützte sie im November 1980 den „Krefelder Appell“ gegen die Stationierung neuer Atomraketen in Europa. Was würde sie heute, lebte sie noch, zu „ihrer“ Partei „Die Grünen“ sagen? Die Partei ist eine andere geworden, schon Joschka Fischer befürwortete 1999 als Außenminister den Kosovokrieg. Heute stehen die grüne Außenministerin Annalena Baerbock oder der ehemalige Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter im Krieg Russlands gegen die Ukraine eng an der Seite Kiews.