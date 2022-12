Platzwart Stefan Eckardt Die „gute Seele“ der SG Kaarst geht in Rente

Am 5. Februar 1990 fing er bei der Stadt Kaarst als Vertreter des früheren Platzwartes Heinrich Schiffer an. „Irgendwann wurde ich gefragt, ob ich nicht fest am Sportplatz arbeiten will. Dann bin ich hier hängen geblieben.“ Abteilungsleiter Reinhard Heich bedankte sich am Montag für die vielen Jahre. „Er hat eine super Arbeit geleistet, der Nachfolger tritt in große Fußstapfen. Es war immer alles picobello, die Plätze immer in einem guten Zustand. Das muss der Neue erst einmal schaffen“, so Heich.