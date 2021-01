Wache in Kaarst : Bei der Feuerwehr wird’s eng

Die Feuerwache in Kaarst wurde einst für 55 Feuerwehrleute konzipiert – mittlerweile wird mehr Platz benötigt. Foto: Berns, Lothar (lber)

Kaarst Die Jahresbilanz der Kaarster Feuerwehr fällt trotz coronabedingten Einschränkungen weitgehend positiv aus: Mit 130 Mitgliedern ist man so gut aufgestellt wie nie zuvor. Sorge macht allerdings die unbefriedigende Raumsituation.

Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die Freiwillige Feuerwehr in Kaarst: Lehrgänge wurden eingestellt oder stark reduziert, es gibt derzeit keinerlei Veranstaltungen, die lediglich der Kameradschaft dienen. Auch die Jahreshauptversammlung fiel aus. Am Wochenende wurden Beförderungsurkunden den Feuerwehrfrauen beziehungsweise -männern an deren Haustür übergeben, Bürgermeisterin Uschi Baum war mit dabei. Aber es gibt auch Positives zu berichten: Mit 130 Mitgliedern ist die Feuerwehr so gut aufgestellt wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr gab es vier Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr und elf Neueintritte. Die Kehrseite der Medaille: Im Kaarster Feuerwehrgerätehaus wird es zunehmend eng.

Stadtbrandinspektor Andreas Kalla freut sich über Zahlen wie diese: Der Löschzug Büttgen unter der Leitung von Frank Matheisen hat derzeit 69 Mitglieder, Löschzugführer Norbert Faßbender kann sich in Kaarst auf 61 Feuerwehrleute verlassen. Ebenfalls positiv: In Kaarst gibt es drei Feuerwehrfrauen, in Büttgen sogar 13. Der Altersdurchschnitt liegt aktuell bei 35 Jahren. Doch während in Büttgen Platz genug für alle ist, wird es in Kaarst in dem Gebäude von 2006 mittlerweile eng. Es ist damals für 55 Feuerwehrleute konzipiert worden. „Vereinzelt müssen sich dort zwei Einsatzkräfte einen Spind teilen“, weiß Kalla. Container hatten aufgestellt werden müssen, um Mitglieder der Feuerwehr, die bei der Stadt beschäftigt sind, einen Arbeitsplatz auf dem Gelände der Feuerwehr bieten zu können – das ist wichtig, um Ausrückzeiten einhalten zu können.

Info Jugendfeuerwehr als Hoffnungsträger Wechsel Andreas Türlings stand als stellvertretender Löschzugführer nicht mehr zur Verfügung. Diese Aufgabe teilen sich jetzt Marcel Breuer und Markus Block. Hoffnungsträger Die Jugendfeuerwehr besteht aktuell aus 23 Jungen und sieben Mädchen; drei davon werden im Laufe des Jahres in die Einsatzabteilung übernommen.

Kalla lässt sich durch die unbefriedigende Raumsituation in Kaarst aber nicht nervös machen: „Wir sind gerade gemeinsam mit der Verwaltung dabei, ein Raumkonzept zu entwickeln, über das dann in der Politik beraten und entschieden wird.“ Dem Stadtbrandinspektor schweben der Anbau von Fahrzeughallen und Raum für die Büroarbeitsplätze, die derzeit in Containern untergebracht sind, sowie zusätzlicher Lagerraum vor. Der 42-Jährige geht fest davon aus, dass die Einsatzkräfte in Kaarst den Platz bekommen werden, den sie brauchen.

Dass die Feuerwehr auch die Fahrzeuge bekommen wird, die nötig sind, steht bereits fest: In diesem Jahr wird es aller Voraussicht nach drei Neuzugänge geben: Ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug für rund 430.000 Euro wird ein bestehendes, über 30 Jahre altes Fahrzeug ersetzen. Ein Kleineinsatzfahrzeug für etwa 150.000 Euro kommt als Ersatz für ein 18 Jahre altes Feuerwehrauto. Außerdem ist ein geländegängiges Fahrzeug unter 3,5 Tonnen bestellt worden, das dem Personal- und Materialtransport auch in schwierigem Gelände dienen soll.