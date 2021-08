Figurengruppe von Kaarster Künstler : Platz für Kunstprojekt „Türhüter“ gefunden

Kaarst Die Figurengruppe von Wilhelm Schiefer wird am früheren Sportplatz im Vorster Wald aufgestellt. Die Einweihung ist für Oktober geplant.

Vier Männer haben sich am Mittwoch im Vorster Wald am Schnittpunkt des früheren Sportlerheims und des alten Vorster Sportplatzes getroffen. Sie hatten sich nicht zum Joggen verabredet, sondern haben Größeres vor, und zwar schon bald. Künstler Wilhelm Schiefer, der Vorsitzende des Kunstvereins Nordkanal, Markus Albiez, der Grevenbroicher Architekt Winfried Rochholl und der Neusser Bauunternehmer Andreas Stoffels kamen zusammen, um über Einzelheiten der Umsetzung des Kunstprojekts „Torhüter“ zu sprechen. Die offizielle Einweihung dieser neuen Attraktion im Vorster Wald soll im Oktober stattfinden.

Die letzte der vier Figuren soll in Höhe der Bank an dem kleinen Weg stehen, dort, wo einst der Sportplatz begann. Gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung hatte man sich auf einen Standort einige Meter weiter in Richtung des früheren Vereinsheims geeinigt. Jetzt muss Markus Albiez eruieren, ob diese leichte Verschiebung machbar ist. Worauf Andreas Stoffels Wert legt: Dass die Statik berechnet wird, damit die „Türhüter“ bei Sturm nicht von ihrem angestammten Platz fortgeweht werden. Winfried Rochholl wird sich darum kümmern. Er geht davon aus, dass insgesamt vier Tonnen Zement in den vier Fundamenten verbaut wird. Die größte Holzfigur wird 280 Kilogramm wiegen.