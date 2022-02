Plattform geht online : Neue Möglichkeiten für Kaarster Künstler

Frank Ahlert, Andreas Vollmert, Birgit Hannemann, Susa Weber, Wolfgang Weber, Maria Hoeveler und Verena Kleist (v.l.) bilden das Team um das neue Kaarster Kulturforum. Gemeinsam haben sie die Plattform auf die Beine gestellt. NGZ-Foto: woi Foto: Andreas Woitschützke

Kaarst In den kommenden Tagen geht eine digitale Plattform für Kaarster Kulturschaffende an den Start. Im Kulturforum können sich Künstler frei entfalten. Am 12. Februar wird aus dem Tuppenhof eine Kick-off-Veranstaltung gestreamt.

Die Idee ist bereits Anfang 2021 geboren worden, jetzt wird sie umgesetzt: Eine Gruppe von Kaarster Kunstschaffenden um den evangelischen Kantor Wolfgang Weber und Mark Koll von der gleichnamigen Musikschule hatte die Vision, eine nicht-kommerzielle Plattform für Kaarster Künstler zu erstellen, die im Lockdown nicht auftreten oder ihre Kunst präsentieren können. „Nach und nach kamen immer mehr Leute dazu, und es war relativ schnell klar: das wird gut“, sagt Wolfgang Weber. Doch die Kaarster Politik habe nicht so mitgespielt, wie sich die Künstler das vorgestellt haben und lehnte Zuschüsse für das Projekt ab. Stattdessen sollte ein kommerzielles Angebot an den Start gehen. „Das wollten wir nicht. Wir haben uns dann entschieden, selbst was zu machen“, so Weber.

Dank der Unterstützung der Sparkasse konnte die Homepage umgesetzt werden. Frank Ahlert hat sie programmiert. „Das Grundgerüst war schon im März 2021 fertig, ab dann ging es los“, sagt er. Die Idee dahinter: Auf der Plattform können sich alle Kulturschaffenden, die aus Kaarst kommen oder ihre Wurzeln in der Stadt haben, anmelden. Dann sind sie eigentlich ziemlich frei in der Gestaltung. Sie können einen kurzen Lebenslauf schreiben, ihre nächsten Veranstaltungen anmelden oder Bilder hochladen. Eine Redakteurin kümmert sich um Inhalte wie Vorberichte zu Veranstaltungen oder Besuche bei Proben. Auch eine eigene Interview-Ecke wurde eingerichtet, wo Gespräche mit Kunstschaffenden aus der gesamten Kultur geführt werden können. Nutzer finden auf der Seite einzelne Rubriken wie Bild, Ton, Wort, Film oder Tanz.

Info Buntes Spektrum bei der Kick-off-Veranstaltung Plattform Die Adresse des Kulturforums lautet www.kulturforum-kaarst.de. Kick-off-Veranstaltung Die sogenannte „Startrampe“ beginnt am 12. Februar um 19 Uhr und wird auf der Plattform des Kulturforums verlinkt. Mit dabei sind unter anderem Sängerin Kim Holtappels, InBetween, Schriftstellerin Ulla Fichtner oder Malerin Sabine Eich.

Ein zentraler Bereich ist der Kalender, in dem alle kulturellen Veranstaltungen in Kaarst aufgeführt werden. Auch das Kindertheater und das 3k*-Programm sind darin eingebaut, obwohl gerade bei dem Kabarettprogramm der Stadt kaum Kaarster Künstler auftreten. „Für die Kulturschaffenden ist das eine gute Sache, weil die Menschen sich künftig alle Veranstaltungen anschauen können. So können wir noch mehr Aufmerksamkeit erreichen“, glaubt Ahlert. Das Kulturforum soll als „perfektes Bindeglied zwischen denen, die Kultur machen und denen, die Kultur sehen, hören und fühlen wollen“, dienen, erklärt Wolfgang Weber: „Und das alles ohne Kommerz.“