So soll der Sportpark am Bruchweg aussehen, wenn alles fertig ist. Für 1,4 Millionen Euro wird das 10.000 Quadratmeter große Areal umgerüstet. Auf der grau unterlegten Fläche soll die Pumptrack-Anlage entstehen, die Freifläche und die Leichtathletik-Anlagen sind in Tartan-Farben eingezeichnet. Auf der weißen Fläche sind die Geräte für den Spielplatz bereits zu sehen. Grafik: Stadt Kaarst. Foto: Stadt Kaarst