Ludwig-Erhard-Straße in Kaarst Pläne für sozialen Wohnungsbau gestoppt

Zu den Plänen der Kaarster Stadtverwaltung, an der Ludwig-Erhard-Straße im Westen der Stadt sozial geförderten Wohnraum zu errichten, sind im vergangenen Oktober und November insgesamt drei Beschwerden eingegangen. Im Sozialausschuss am kommenden Mittwoch (22. März) legt die Stadt eine Beschlussvorlage vor, die Anregungen aus der Bürgerschaft zu berücksichtigen und die Planungen erst einmal nicht weiterzuverfolgen. Diese wird dann im Bau- und Planungsausschuss noch einmal beraten, den endgültigen Beschluss muss der Stadtrat in seiner Sitzung am 30. März fassen.