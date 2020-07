Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl 2020 in Kaarst : Piratin führt „Die Linke“ in den Wahlkampf

Eckart Rosemann gibt sich bei den Linken mit Listenplatz zwei hinter Sandra Pauen zufrieden. Beide stellten jetzt das Wahlprogramm vor. Foto: Anja Tinter

Kaarst Mehr Transparenz und kostenloser ÖPNV für Kaarster in Kaarst – das sind Ziele, mit denen die „Linken“ in den Wahlkampf ziehen. Die Partei will aber auch mit Klimaschutz und kostenloser Kinderbetreuung punkten.