Praxis in Kaarst „Physio Trend“ erhält Barrierefrei-Siegel

Bürgermeisterin Ursula Baum brachte das Signet an der Eingangstür der Physiotherapiepraxis selbst an: „Je mehr Betriebe, Praxen und Einrichtungen mitmachen, desto selbstverständlicher wird Barrierefreiheit für uns alle. Deswegen möchte ich alle Betriebe ermutigen, sich ebenfalls zu bewerben, denn das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Und wir alle können mal in die Situation kommen, darauf angewiesen zu sein.“ Weitere Informationen gibt es dazu bei Altan Ari per Telefon 02131 987-247 oder per Mail an altan.ari@kaarst.de.