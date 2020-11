Johanniter-Stift und Vinzenzhaus in Kaarst : Pflegeheime warten auf Corona-Schnelltests

Johanniter-Stift und Vinzenzhaus in Kaarst

Kaarst Das Vinzenzhaus und das Johanniter-Stift haben Schnelltests bestellt, die Lieferung dauert aber. Die Besucher der Bewohner müssen sich beim Betreten der Einrichtung einem „Monitoring“ unterziehen.

Detlef Rath, Leiter des Vinzenhauses in Kaarst, macht aus einen Gefühlen keinen Hehl: Er habe „ein flaues Gefühl“ angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen. Trotz aller Maßnahmen werde das Ansteckungsrisiko von Tag zu Tag größer – sowohl für die Bewohner als auch für die Mitarbeiter, die teilweise zur Risikogruppe zählen. Prinzipiell gehört die gesamte Einrichtung in diese Kategorie und die Situation empfindet er als schwierig.

Inzwischen hat Detlef Rath Schnelltests bestellt, schnell in der Einrichtung ankommen tun sie aber nicht. Bis dahin schützen sich alle so gut sie können – die Mitarbeiter mit FFP2-Masken und privater Kontaktminderung: „Die gesundheitliche Situation steht eben an erster Stelle“, erklärt Rath. Bis jetzt gab es nur unter den Mitarbeitern zwei Corona-Fälle.