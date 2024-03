Experten geben Tipps in Kaarst Pflegebedürftigkeit transparent feststellen

Wie er das tut und welche Punkte es wofür gibt, war sicher der interessanteste Teil des Vortrags, auf den die Zuhörer gewartet haben. Pflegebedürftig sind Menschen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe anderer bedürfen. Dabei geht es um körperliche, kognitive und psychische Aspekte. Der Gutachter geht einen Fragenkatalog nach sechs Modulen durch. Relevant sind dabei pflegerische Tätigkeit wie Körperpflege, Essen und Trinken, körperliche Aspekte (Mobilität, Bewegungsabläufe) und mentale, psychische Aspekte (Gedächtnis) oder die Behandlungspflege wie etwa die Medikamentation. In vier Kategorien werden Punkte vergeben. Pflegestufe eins wird ab 12,5 Punkten vergeben, zwei ab 27, drei ab 47,5, vier ab 70 und fünf ab 90 Punkten. Bei aller Pflege – am besten sei es, so lange wie möglich selbstständig zu bleiben.