In den Sommerferien Pflege- und Reparaturarbeiten an Kaarster Sportstätten

Jetzt in den Sommerferien stehen die meisten Sportanlagen im Stadtgebiet den Sportlern zur Verfügung. Nur einige wenige Hallen und Außenanlagen unterliegen Reparaturen und Pflegearbeiten. So muss in der Turn- und Gymnastikhalle an der Hubertusstraße aus sicherheitsrelevanten Gründen eine wichtige und notwendige Reparatur der Decke vollzogen werden. Wie die Stadt jetzt mitteilte, wird die Maßnahme bis Mitte September dauern. Die Turnhalle Halestraße/Ecke Neusser Straße ist von Flüchtlingen belegt und bleibt bis auf weiteres für den Schul- und Vereinssport geschlossen.